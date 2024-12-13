Победительница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусное и ароматное имбирно-лимонное печенье с цитрусовым кремом.
Чтобы приготовить имбирно-лимонное печенье, нам понадобится:
- 150 г сливочного масла 82,5%
- 2 яйца
- 170 г сахара
- цедра одного и сок половинки лимона
- 5 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 2 ч.л. сушеного имбиря
- 280 г муки
- сахарная пудра для обвалки
А для приготовления цитрусового крема "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использует:
- сок одного апельсина (небольшого)
- сок одного лимона
- яичные желтки – 4 шт.
- сахар – 75 г
- сливочное масло – 60 г
Сначала "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смешивает до однородности сахар с мягким сливочным маслом, яйцами, разрыхлителем и щепоткой соли. Следом добавляем лимонный сок и цедру, имбирь и снова перемешиваем. В конце добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто до однородности.
Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем на час в морозилку. Охлажденное тесто звезда "Мастер Шеф" делит на кусочки массой 60-70 г, формирует из них шарики и обваливает в сахарной пудре.
Выкладываем шарики на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга и выпекаем имбирно-лимонное печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 13-14 минут.
Готовое имбирно-лимонное печенье "Мастер Шеф" Валерия Матрохина оставляет остывать, а тем временем готовит крем. Для этого апельсиновый и лимонный сок вместе с яичными желтками, сахаром и сливочным маслом смешиваем в сотейнике и провариваем на среднем огне до загущения.
Цитрусовый крем накрываем пищевой пленкой в контант и также оставляем остывать до комнатной температуры. Когда крем остынет, выкладываем его на имбирно-лимонное печенье и можно наслаждаться.
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