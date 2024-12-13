Победительница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусное и ароматное имбирно-лимонное печенье с цитрусовым кремом.

Чтобы приготовить имбирно-лимонное печенье, нам понадобится:

150 г сливочного масла 82,5%

2 яйца

170 г сахара

цедра одного и сок половинки лимона

5 г разрыхлителя

щепотка соли

2 ч.л. сушеного имбиря

280 г муки

сахарная пудра для обвалки

А для приготовления цитрусового крема "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использует:

сок одного апельсина (небольшого)

сок одного лимона

яичные желтки – 4 шт.

сахар – 75 г

сливочное масло – 60 г

Сначала "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смешивает до однородности сахар с мягким сливочным маслом, яйцами, разрыхлителем и щепоткой соли. Следом добавляем лимонный сок и цедру, имбирь и снова перемешиваем. В конце добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем на час в морозилку. Охлажденное тесто звезда "Мастер Шеф" делит на кусочки массой 60-70 г, формирует из них шарики и обваливает в сахарной пудре.

Выкладываем шарики на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга и выпекаем имбирно-лимонное печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 13-14 минут.

Готовое имбирно-лимонное печенье "Мастер Шеф" Валерия Матрохина оставляет остывать, а тем временем готовит крем. Для этого апельсиновый и лимонный сок вместе с яичными желтками, сахаром и сливочным маслом смешиваем в сотейнике и провариваем на среднем огне до загущения.

Цитрусовый крем накрываем пищевой пленкой в ​​контант и также оставляем остывать до комнатной температуры. Когда крем остынет, выкладываем его на имбирно-лимонное печенье и можно наслаждаться.

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