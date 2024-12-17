Звезда проекта "Мастер Шеф - 14" Наталья Никишина показала, как приготовить вкуснейшие картофельные деруны с грибным соусом, которые она любит готовить на завтрак.
Для картофельных дерунов "Мастер Шеф" Наталья Никишина берет:
- картофель – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Для грибного соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:
- грибы (любые, звезда "Мастер Шеф" взяла шампиньоны + вешенки) - 200 г
- лук репчатый – 1 шт.
- вино белое сухое – 80 г
- сливки 20% – 100 мл
- оливковое масло
- соль и молотый перец – по вкусу
Очищаем картофель и лук, натираем овощи на мелкой терке и немного отжимаем картофель от лишней жидкости.
"Лучше избавиться от лишней влаги с картофелем с помощью сита", – пояснила участница "Мастер Шеф".
К натертому картофелю с луком добавляем яйцо, муку, соль, перец и перемешиваем до однородности. Жарим картофельные драники на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон, огонь – средний.
Для грибного соуса лук и грибы нарезаем мелко. На разогретой сковороде сначала припускаем лук, затем добавляем грибы и жарим до золотистости. После этого вливаем вино и выпариваем его. Также добавляем тёплые сливки. Доводим грибной соус до вкуса солью и перцем и прогреваем до загустения.
Звезда "Мастер Шеф" подает деруны с грибным соусом, а также с зеленым луком.
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