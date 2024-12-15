Участница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Ирина Прудникова показала, как приготовить ленивый торт "Наполеон" из слоеного теста, который получается невероятно вкусным.
Главный секрет в том, что вам не придется возиться с замесом теста и выпеканием коржей. Звезда "Мастер Шеф" использует для приготовления "Наполеона" слоеное тесто, которое можно купить в любом магазине, и получается не менее вкусно, чем классический вариант.
Чтобы приготовить ленивый торт "Наполеон", звезда "Мастер Шеф" Ирина Прудникова берет следующие ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- молоко - 500 мл
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 120 г
- мука – 2 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- ванильный сахар – по вкусу
Предварительно размороженное слоеное тесто звезда "Мастер Шеф" нарезает небольшими квадратиками, выкладывает их на противень, застеленный пергаментом, и выпекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяности.
Чтобы приготовить крем для "Наполеона", сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар и ванильный сахар. Добавляем яйца, нарезанное кубиками сливочное масло, ставим смесь на огонь и постоянно помешивая, вливаем молоко и провариваем крем до однородности.
Запеченные квадратики слоеного теста звезда "Мастер Шеф" заливает кремом и утрамбовывает в форму. Немножко изпеченного теста оставляем для декора.
Для пропитки отправляем "Наполеон" в холодильник часа в два. После этого достаем торт из формы, посыпаем остатками теста, измельченными в крошку, и можно подавать.
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