Чтобы приготовить вкусный домашний торт "Наполеон", не обязательно долго возиться с тестом – звезда "Мастер Шеф" показала гораздо более простой рецепт.

Участница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Ирина Прудникова показала, как приготовить ленивый торт "Наполеон" из слоеного теста, который получается невероятно вкусным.

Главный секрет в том, что вам не придется возиться с замесом теста и выпеканием коржей. Звезда "Мастер Шеф" использует для приготовления "Наполеона" слоеное тесто, которое можно купить в любом магазине, и получается не менее вкусно, чем классический вариант.

Чтобы приготовить ленивый торт "Наполеон", звезда "Мастер Шеф" Ирина Прудникова берет следующие ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

молоко - 500 мл

сливочное масло – 100 г

сахар – 120 г

мука – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

ванильный сахар – по вкусу

Предварительно размороженное слоеное тесто звезда "Мастер Шеф" нарезает небольшими квадратиками, выкладывает их на противень, застеленный пергаментом, и выпекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяности.

Чтобы приготовить крем для "Наполеона", сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар и ванильный сахар. Добавляем яйца, нарезанное кубиками сливочное масло, ставим смесь на огонь и постоянно помешивая, вливаем молоко и провариваем крем до однородности.

Запеченные квадратики слоеного теста звезда "Мастер Шеф" заливает кремом и утрамбовывает в форму. Немножко изпеченного теста оставляем для декора.

Для пропитки отправляем "Наполеон" в холодильник часа в два. После этого достаем торт из формы, посыпаем остатками теста, измельченными в крошку, и можно подавать.

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