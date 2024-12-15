Судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить пышные пончики с заварным кремом и карамельной корочкой.
Для теста на пончики "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 100 г молока
- 1,5 ч.л. сухих дрожжей
- 260-300 г муки
- 0,5 ч.л. соли
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- 50 г сливочного масла
Для заварного ванильного крема:
- 300 г молока
- 1 яйцо
- 20 г кукурузного крахмала
- 8 г ванильного сахара
- 30 г сахара
Ингредиенты для карамели:
- 200 г сахара
- 100 г воды
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает теплое молоко, дрожжи, соль, сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, муку и замешивает мягкое тесто. Сначала добавляем 260 г муки, затем при необходимости добавляем еще.
Из теста формируем шарик, кладем его в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем подходить.
Когда тесто подойдет, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскатывает его до толщины 1 см и кольцом вырезает пончики.
Жарим пончики в большом количестве хорошо разогретого растительного масла примерно по две минуты с обеих сторон.
Чтобы приготовить заварной крем, к сахару добавляем яйцо, крахмал и ваниль. Молоко прогреваем, чтобы оно парило, и постепенно вливаем его в яичную массу, постоянно помешивая. Переливаем смесь в сотейник и завариваем крем до загустения.
Накрываем крем пищевой пленкой в контанкт и оставляем остывать. Начиняем пончики кремом с помощью кондитерского мешка.
В конце готовим карамель. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает сахар из водой и проваривает на среднем огне до температуры примерно 170 градусов. Одной стороной обмакиваем каждый пончик в карамель и даем ей застыть.
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