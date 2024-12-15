Пончики можно очень просто приготовить в домашних условиях, и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился их улучшенным рецептом.

Судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить пышные пончики с заварным кремом и карамельной корочкой.

Для теста на пончики "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

100 г молока

1,5 ч.л. сухих дрожжей

260-300 г муки

0,5 ч.л. соли

50 г сахара

1 яйцо

50 г сливочного масла

Для заварного ванильного крема:

300 г молока

1 яйцо

20 г кукурузного крахмала

8 г ванильного сахара

30 г сахара

Ингредиенты для карамели:

200 г сахара

100 г воды

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает теплое молоко, дрожжи, соль, сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, муку и замешивает мягкое тесто. Сначала добавляем 260 г муки, затем при необходимости добавляем еще.

Из теста формируем шарик, кладем его в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем подходить.

Когда тесто подойдет, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскатывает его до толщины 1 см и кольцом вырезает пончики.

Жарим пончики в большом количестве хорошо разогретого растительного масла примерно по две минуты с обеих сторон.

Чтобы приготовить заварной крем, к сахару добавляем яйцо, крахмал и ваниль. Молоко прогреваем, чтобы оно парило, и постепенно вливаем его в яичную массу, постоянно помешивая. Переливаем смесь в сотейник и завариваем крем до загустения.

Накрываем крем пищевой пленкой в ​​контанкт и оставляем остывать. Начиняем пончики кремом с помощью кондитерского мешка.

В конце готовим карамель. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает сахар из водой и проваривает на среднем огне до температуры примерно 170 градусов. Одной стороной обмакиваем каждый пончик в карамель и даем ей застыть.

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