Потребители могут потребовать перерасчета платежей за электроэнергию, обратившись к оператору системы распределения.

Иногда потребители коммунальных услуг не согласны с начислениями в платежках - в таких случаях можно обратиться к поставщику услуг для корректировки стоимости.

Если у вас возникли вопросы по начислениям за электрическую энергию, обратитесь к оператору системы распределения для выполнения перерасчета.

Для этого нужно:

Сообщить актуальные показатели счетчика или подать их к выезду, или передать дистанционно.

Подготовить необходимые документы, в том числе паспорт, квитанции об оплате и визовые отметки.

Сделайте фотографии текущих показателей счетчика. При необходимости можно вызвать контроллер для проверки.

Если ОСР отказывается отменить долг или начисляет неправомерные дополнительные платежи, то можно обратиться в суд с иском для обязательства списать задолженность.

Для проверки счетчика электроэнергии обратитесь к оператору системы распределения (ОСР) или поставщику электроэнергии. Вы можете заказать:

контрольный осмотр;

техническую проверку;

экспертизу счетчика

Если вы заметили постороннее подключение к вашему счетчику:

Зафиксируйте нарушения.

Обратитесь в ОСР, чтобы сообщить о ситуации.

Если на нарушителя составлен акт о нарушении, обязательно укажите это при проверке данных.

Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" и статье 1166 Гражданского кодекса Украины, лицо, осуществившее незаконное подключение, несет ответственность и обязано возместить нанесенный ущерб.

Источник: "На пенсии" .

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