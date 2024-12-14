Иногда потребители коммунальных услуг не согласны с начислениями в платежках - в таких случаях можно обратиться к поставщику услуг для корректировки стоимости.
Если у вас возникли вопросы по начислениям за электрическую энергию, обратитесь к оператору системы распределения для выполнения перерасчета.
Для этого нужно:
- Сообщить актуальные показатели счетчика или подать их к выезду, или передать дистанционно.
- Подготовить необходимые документы, в том числе паспорт, квитанции об оплате и визовые отметки.
- Сделайте фотографии текущих показателей счетчика. При необходимости можно вызвать контроллер для проверки.
Если ОСР отказывается отменить долг или начисляет неправомерные дополнительные платежи, то можно обратиться в суд с иском для обязательства списать задолженность.
Для проверки счетчика электроэнергии обратитесь к оператору системы распределения (ОСР) или поставщику электроэнергии. Вы можете заказать:
- контрольный осмотр;
- техническую проверку;
- экспертизу счетчика
Если вы заметили постороннее подключение к вашему счетчику:
Зафиксируйте нарушения.
Обратитесь в ОСР, чтобы сообщить о ситуации.
Если на нарушителя составлен акт о нарушении, обязательно укажите это при проверке данных.
Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" и статье 1166 Гражданского кодекса Украины, лицо, осуществившее незаконное подключение, несет ответственность и обязано возместить нанесенный ущерб.
Источник: "На пенсии" .
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