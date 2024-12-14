Волонтер предоставил банку все необходимые документы для получения статуса волонтера, но после длительного рассмотрения его счет заблокировали.

Государственный банк ПриватБанк блокирует счета некоторых граждан, собирающих средства в помощь украинским военным, в том числе на дроны.

Об этой ситуации стало известно из публикации на портале " Минфин ", где клиенты могут оставлять вопросы к банкам.

Один из волонтеров рассказал, что собирал средства через соцсети, используя карточку ПриватБанка, и передавал их на закупку дронов для ВСУ.

"Предоставил банку все документы на волонтерство. Объяснил, откуда поступают деньги. Показал, куда я их потом трачу. Предоставил банку чеки, что я покупал дроны для ВСУ. Попросил ПриватБанк предоставить мне статус волонтера и разрешить принимать донаты на карту ПриватБанка. Но решение о предоставление мне статуса волонтера в ПриватБанке еще не было принято, потому что профильный специалист еще работал с моими документами. Через 5 дней моя карточка блокируется ПриватБанком », - сообщил клиент.

Он также отметил, что получил сообщение в приложении "Приват24" о признании операций рисковыми, после чего карту заблокировали, а сотрудничество с банком прекратили.

"Что противоправного я сделал? Разве волонтерство запрещено законом в Украине? Все документы есть. Все предоставил банку. Все объяснил в письменной форме. Даже просто карточку ПриватБанка я иметь теперь не могу" — добавил мужчина.

ПриватБанк ответил, что действует в соответствии с действующим законодательством, соблюдая требования Национального банка Украины по финансовому мониторингу и обеспечению безопасности. В финучреждении подчеркнули, что их действия соответствуют нормативно-правовым актам.

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