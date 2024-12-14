Максимальную пенсию в Украине могут получать не все пенсионеры, а определенные категории.

Украинцам объяснили, кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году согласно заложенному бюджету на ближайшие годы.

Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы .

В 2025 году максимальный размер пенсии в Украине не будет расти, поскольку прожиточный минимум в следующем году будет оставаться на текущем уровне.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов.

Согласно действующему законодательству, право на максимальную пенсию имеют:

ученые;

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления

Решение правительства предусматривает, что размер максимальной пенсии будет оставаться неизменным до 2028 года. Таким образом, в 2025 году ее размер составит 23 610 гривен.

Напомним, что в Украине более 53,5 тысяч пенсионеров, вышедших на пенсию до 45 лет, и некоторым из них выплачивают почти 100 тысяч гривен ежемесячно.

Такую пенсию получают люди, которые раньше, чем другие, начали получать выплаты.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.