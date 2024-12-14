Украинцам объяснили, кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году согласно заложенному бюджету на ближайшие годы.
Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы .
В 2025 году максимальный размер пенсии в Украине не будет расти, поскольку прожиточный минимум в следующем году будет оставаться на текущем уровне.
В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов.
Согласно действующему законодательству, право на максимальную пенсию имеют:
- ученые;
- государственные служащие;
- народные депутаты;
- работники местного самоуправления
Решение правительства предусматривает, что размер максимальной пенсии будет оставаться неизменным до 2028 года. Таким образом, в 2025 году ее размер составит 23 610 гривен.
Напомним, что в Украине более 53,5 тысяч пенсионеров, вышедших на пенсию до 45 лет, и некоторым из них выплачивают почти 100 тысяч гривен ежемесячно.
Такую пенсию получают люди, которые раньше, чем другие, начали получать выплаты.
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