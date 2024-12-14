Среди ключевых проблем в этой сфере – возможность педагогов, признанных судом виновными, продолжать преподавательскую деятельность после уплаты штрафа.

Законодатели в Украине предлагают усилить защиту прав учащихся и увеличить штрафы за буллинг – как физический, так и моральный.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью для "Освітории" заявила о необходимости изменений в законодательстве для более эффективной защиты прав учащихся и борьбы с буллингом.

Среди ключевых проблем в этой сфере возможность педагогов, признанных судом виновными в буллинге, продолжать преподавательскую деятельность после уплаты штрафа в размере 850-1700 гривен. Это создает риск повторных нарушений и подрывает принципы безопасности в учебных заведениях. Законодатели предлагают временное отстранение таких педагогов от работы, чтобы защитить учащихся.

Несовершенство судебной практики остается актуальной проблемой. Лишь 45% дел о буллинге доходят до приговоров, тогда как 55% остаются нерассмотренными из-за формальных ошибок или истечения трехмесячного срока давности. Законодатели предлагают увеличить этот срок до одного года, чтобы обеспечить более эффективное судебное разбирательство.

Собирание доказательств буллинга часто усложняется. Аудио- и видеозаписи, являющиеся ключевыми доказательствами, нередко становятся объектом попыток уничтожения со стороны педагогов или родителей буллеров, в частности из-за изъятия гаджетов у детей. Необходимо внедрить законодательные гарантии для учащихся, документирующих факты буллинга.

Нынешний размер штрафов за буллинг недостаточен и часто не способствует решению проблемы. Предлагается повысить штрафы до 10 000 гривен, чтобы это стало действенным инструментом влияния как на родителей, так и на педагогов.

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