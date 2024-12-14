Украинские бытовые потребители, такие как владельцы домов и квартир будут вынуждены перейти на рыночные тарифы на электроэнергию, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в стране.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, переход на рыночные цены произойдет постепенно с учетом переходного периода. Изменения в тарифах ожидаются в ближайшие 1–1,5 года.

"Я абсолютно уверен, что это произойдет. Потому что у нас очень простой выбор: либо не будет электричества, либо будут рыночные цены. Думаю, что они где-то в течение года-полтора (рыночные тарифы. – Ред.) будут появляться. Возможно, с каким-то переходным периодом. Но я не вижу тому альтернатив», – отметил эксперт.

При этом, по словам Харченко, гражданам, которые не смогут самостоятельно оплачивать рыночные тарифы, должна быть внедрена адресная поддержка. Это позволит государству более эффективно распределять ресурсы, чем продолжать компенсировать заниженные тарифы для всех потребителей.

"Для бюджета дешевле оказать целевую поддержку, например, ветеранам или пенсионерам, компенсируя до 90% рыночной цены, чем продолжать удерживать нынешние низкие тарифы. Это уменьшит нагрузку на бюджет в 2,5-3 раза, в то же время увеличив поступления", - пояснил он.

Харченко также подчеркнул, что во многих странах переход на рыночные тарифы стимулирует уменьшение потребления электронергии, что крайне важно для Украины.

Напомним, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что бытовой тариф на электроэнергию может возрасти до 6,5 грн/кВт*ч. Это связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, предусматривающими постепенное введение рыночных тарифов для населения.

Источник: OBOZ.UA.

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