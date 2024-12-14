Во время боевых действий мужчина получил тяжелые ранения, в том числе повреждения рук, ног, головы, грудной клетки и простреленное легкое.

В Малинской больнице Житомирской области разгорелся скандал: местные врачи требовали взятку в размере 2 тысяч долларов и 10 тысяч гривен за продолжение 3 группы инвалидности военному, раненному на фронте.

Врачам уже выдвинули подозрения, однако их до сих пор не отстранили от работы, говорится в сюжете ТСН.

Военный не показывает свое лицо и просит называть Григорием, потому что Малин, что на Житомирщине — город маленький, все друг друга знают. грудной клетки и простреленное легкое.

После лечения и реабилитации Григорий получил 3-ю группу инвалидности. Через год ему требовалось пройти повторную медицинскую комиссию для подтверждения статуса. В больнице ему предложили "решить вопрос" за взятку.

"Мне сказали, что не хватает некоторых документов и справок, но это не проблема. Все можно быстро оформить. За это попросили 2 тысячи долларов и дали четкие сроки", - рассказывает военный.

Дополнительно потребовали 10 тысяч гривен за корректную выписку, необходимую для подтверждения инвалидности. Григорий, возмущенный ситуацией, вышел из больницы и сразу обратился в Службу безопасности Украины.

"Слиться я перестал после того, что пережил. А вот ощущение как обиды. Без нецензурных слов хотелось взять и табуретку о головы бросят, но думаю — давайте уже делать по закону, каждый должен быть наказан за свои действия", — подчеркнул военный.

Далее Григорий действовал вместе с милицией. Когда взятка была передана, секретарь лечебно-консультативной комиссии сообщила, что все вопросы решены и можно идти в МСЭК для получения заключения. В этот момент к делу приобщились правоохранители.

В ходе следственных действий в кабинете секретарши нашли деньги, полученные за подтверждение инвалидности. Обыски также провели в ее доме.

Получивший подозрение врач-травматолог вышел под залог в размере 240 тысяч гривен. Он отказался комментировать обвинения, однако отрицал формулировку "требовавшей взятку", считая ее некорректной. Секретарша врачебной комиссии не вышла на связь с журналистами.

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