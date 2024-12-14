Для семьи из трех человек, потребляющей 300 кВтч электроэнергии в месяц, использование такого способа дает значительную экономию.

Стоимость электроэнергии в Украине значительно выросла за последние два года, в частности, в 2024 году цена повысилась на 63,6%, однако потребители имеют возможность уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг.

Издание Oboz.ua предлагает советы, как сэкономить на электричестве до 400 гривен ежемесячно.

Основная рекомендация — установить двухтарифный счетчик «день-ночь», который позволит платить меньше, чем использованная ночью электроэнергия.

Как это работает?

Сейчас действует общий тариф в 4,32 грн/кВт-ч. В ночное время, с 23:00 до 7:00, электроэнергия стоит 2,16 грн/кВт-час. Двухтарифные счетчики учитывают потребление электричества отдельно по двум периодам:

Ночной тариф (23:00–7:00): вдвое дешевле.

Дневной тариф (7:00-23:00): стандартная стоимость.

Это означает, что использование энергоемких приборов в ночное время, например бойлера, стиральной или посудомоечной машины, позволяет существенно снизить расходы.

Расчет экономии

Для семьи из трех человек, потребляющей 300 кВт-ч электроэнергии в месяц, установка такого счетчика дает значительную экономию. По дневному тарифу они платят 1296 грн., а по ночному — только 864 грн., что на 432 грн. меньше.

Причины повышения тарифов

С 1 июня 2024 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Рост эти объясняют обеспечением восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Следовательно, переход на двухтарифную систему поможет не только сохранить, но рационально использовать электроэнергию.

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