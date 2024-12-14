Такое постепенное ослабление гривни не вызывает угрозы, поскольку этот процесс, вероятно, запланирован.

Курс доллара в Украине может достичь рекордных отметок до конца 2025 года - уже сейчас в обменниках наблюдается повышение цен на валюту.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

До конца 2025 года курс доллара в Украине прогнозируют на уровне 47,5 грн., тогда как к концу 2024-го он может вырасти до 42 грн. Такое постепенное ослабление гривни не вызывает угрозы, поскольку этот процесс, вероятно, запланирован и тщательно просчитан Национальным банком.

Он отметил, что в госбюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн.

"Это значит, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

На 12 декабря официальный курс доллара, установленный Нацбанком, составляет 41,7 грн. По прогнозам, в ближайшие недели гривна может обесцениться еще на 30 копеек.

Однако, как отметил Пендзин, украинцам не стоит паниковать из-за смены курса. Постепенное ослабление гривни является частью стратегии Национального банка и не связано с непредсказуемыми или катастрофическими событиями.

Пендзин объяснил, что такой подход обусловлен макроэкономическими расчетами и потребностями государственного бюджета. Подобная тактика помогает избежать экономических потрясений и постепенно адаптировать финансовую систему к изменениям.

С 27 ноября, когда впервые за несколько месяцев официальный курс доллара вырос, было установлено несколько новых рекордов, однако это соответствует текущим планам НБУ, направленным на обеспечение стабильности экономики.

Источник: OBOZ.UA.

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