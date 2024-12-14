Около половины украинцев, по оценкам экспертов, не сможет подтвердить свои доходы официальными справками, поскольку часть зарплат выплачивается "в конвертах".

Только 1% клиентов банков, подписавших Меморандум об усиленном финансовом мониторинге, будут признаны "высокорисковыми" и переведены на лимит операций в 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в сообщении главы Национального банка Украины Андрея Пышного на Facebook.

Речь идет о ПриватБанке, Ощадбанке, Универсале Банке и Райффайзен Банке, которые обслуживают в общей сложности 49,3 млн клиентов. Таким образом, новые ограничения могут относиться к примерно 493 тысячам человек.

По словам Пышного, новые ограничения будут затрагивать исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов. Речь идет о тех, у кого нет документов, объясняющих происхождение их средств.

"Лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов! Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы", – написал Пышный в своем сообщении на Facebook.

Глава НБУ также намекнул, что большинство клиентов украинских банков получает официальную "белую" зарплату. Однако это заявление вызывает сомнения, ведь, по данным Союза украинских предпринимателей, теневой сектор остается значительным. после последних налоговых изменений может возрасти до 55%.

Около половины украинцев, по оценкам экспертов, не сможет подтвердить свои доходы официальными справками, поскольку часть зарплат выплачивается "в конвертах". Это означает, что многие могут попасть в категорию "высокорисковых клиентов", для которых банки установят лимит на транзакции в размере 50 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, новые правила финансового мониторинга могут существенно повлиять на значительную часть населения, заставляя украинцев искать способы легализации доходов или приспосабливаться к ограничениям.

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