Харьковский суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за кражу велосипеда возле супермаркета.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в июне этого года: мужчина взял припаркованный велосипед стоимостью 5780 гривен, утверждая, что спутал его с транспортным средством своего друга.

Как установило следствие, владелец велосипеда, обнаружив пропажу, сразу вызвал полицию. На суде обвиняемый уверял, что не собирался похищать велосипед и хотел только пошутить, проехавшись на нем. Однако во время поездки он случайно повредил автомобиль военного, из-за чего возник конфликт, задержавший возвращение транспорта в магазин.

злоумышленник похитил велосипед у курьера

Мужчина объяснил, что вернулся в супермаркет, чтобы отдать велосипед, и сообщить об этом его владельцу. Пострадавший подтвердил, что велосипед был возвращен и подтвердил, что нет претензий к обвиняемому. Он также сказал, что оставил транспортное средство без защиты, потому что планировал быстро завершить покупки.

суд

Несмотря на отсутствие претензий со стороны собственника, суд учел предыдущие восемь раз, когда обвиняемый за период с 1999 по 2021 год привлекался к уголовной ответственности и признал его виновным. Киевский районный суд Харькова 6 декабря вынес приговор – пять лет лишения свободы.

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