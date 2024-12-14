Однако во время поездки он случайно повредил автомобиль военного, из-за чего возник конфликт, задержавший возвращение транспорта в магазин.

Харьковский суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за кражу велосипеда возле супермаркета.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в июне этого года: мужчина взял припаркованный велосипед стоимостью 5780 гривен, утверждая, что спутал его с транспортным средством своего друга.

Как установило следствие, владелец велосипеда, обнаружив пропажу, сразу вызвал полицию. На суде обвиняемый уверял, что не собирался похищать велосипед и хотел только пошутить, проехавшись на нем. Однако во время поездки он случайно повредил автомобиль военного, из-за чего возник конфликт, задержавший возвращение транспорта в магазин.

Мужчина объяснил, что вернулся в супермаркет, чтобы отдать велосипед, и сообщить об этом его владельцу. Пострадавший подтвердил, что велосипед был возвращен и подтвердил, что нет претензий к обвиняемому. Он также сказал, что оставил транспортное средство без защиты, потому что планировал быстро завершить покупки.

Несмотря на отсутствие претензий со стороны собственника, суд учел предыдущие восемь раз, когда обвиняемый за период с 1999 по 2021 год привлекался к уголовной ответственности и признал его виновным. Киевский районный суд Харькова 6 декабря вынес приговор – пять лет лишения свободы.

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