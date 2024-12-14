Налоговики массово проверяют украинцев, торгующих в интернете – как следствие, были доначислены штрафы на 106,6 млн грн.

В 2024 году украинские правоохранительные органы осуществили более 7000 контрольных закупок через Интернет для выявления случаев торговли без регистрации или выдачи чеков.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Только в ноябре размер доначисленных штрафов составил 47,3 млн грн.

Гетманцев подчеркнул, что наведение порядка в интернет-торговле является одной из ключевых задач Государственной налоговой службы (ГНС). Он призвал предпринимателей соблюдать законодательство во избежание штрафных санкций.

"Обращаю особое внимание на тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет. Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн , из них 47,3 млн грн – в ноябре. является приоритетом ГНС. Соблюдайте законодательство и работайте спокойно», – подчеркнул Гетманцев.

Усилия правоохранителей и налоговых органов уже принесли свои результаты. По словам Гетманцева, с начала года объем легальной торговли вырос на 34,1%, достигнув 105,6 млрд. грн.

"При этом в ноябре объем расчетных операций вырос на 5,2% по сравнению с октябрем, достигнув 415,9 млрд грн (в январе – 310,24 млрд грн). Ежедневная сумма расчетных операций выросла с 10 млрд грн в январе до 13,9 млрд грн в ноябре", – сообщил он.

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