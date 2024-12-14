Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило ситуации, когда пенсионерам могут прекратить выплату пенсии.
Об этом было сообщено на официальной странице в Facebook.
Согласно действующему законодательству, пенсия прекращается в следующих случаях:
- В случае смерти пенсионера, его признание безвестно отсутствует или объявление умершим в порядке, установленном законом.
- Если пенсионер не получает пенсию в течение 6 месяцев.
- При предоставлении пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".
- Если лицо, получающее пенсию за выслугу лет, устроится на работу, дающую право на такую пенсию.
- Окончание обучения детей, получающих пенсию при потере кормильца.
- Если пенсия была назначена исходя из ложных данных.
- По заявлению пенсионера, если он проживает за границей.
- В случае отказа от прохождения физической идентификации, когда это предусмотрено законодательством.
- В других случаях, определенных законом.
Для возобновления выплаты пенсии пенсионеру следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, предоставив документы, подтверждающие личность, и подать соответствующее заявление. Выплаты могут быть возобновлены в течение 10 дней после выяснения причин прекращения.
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