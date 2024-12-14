Многие украинцы, которые сейчас получают пенсии, беспокоятся о том, что произойдет с выплатами после прекращения международной помощи, ведь это рано или поздно может произойти.

На этот вопрос ответила замминистра социальной политики Дарья Марчак в интервью для издания «На пенсии».

Она отметила, что благодаря нашим военным не только сохраняется независимость страны и обеспечивается защита граждан, но и значительно увеличиваются поступления в Пенсионный фонд из-за уплаты ЕСВ из их зарплат. Однако этот эффект временный и системный, ведь после демобилизации этот прирост может уменьшиться.

Марчак подчеркнула, что главным фактором фискальной стабильности Пенсионного фонда есть количество плательщиков взносов и уровень их зарплат. Важной проблемой является то, что на каждого работающего приходится почти столько же пенсионеров, то есть каждый налогоплательщик фактически должен обеспечить 40% зарплаты пенсионера. Однако этих поступлений мало, поэтому Пенсионный фонд все равно получает дотации из государственного бюджета, который тоже испытывает дефицит.

Значительную часть финансирования государственного бюджета и социальных расходов обеспечивают международные партнеры, но основным источником доходов остаются налогоплательщики. Когда война закончится и начнется демобилизация, надеются, что уменьшится потребность в финансировании сектора безопасности и обороны, и эти средства можно будет направить на другие нужды, в том числе на социальные выплаты.

Она пояснила, общее количество налогоплательщиков в Украине не изменится. Для улучшения пенсионного обеспечения в будущем необходимо увеличивать количество налогоплательщиков, расширяя налогооблагаемую базу и объясняя людям важность участия в пенсионной системе. Также важно повышать средний взнос за счет детенизации зарплат и стимулировать людей формировать собственные пенсионные накопления, не полагаясь только на государственные выплаты и солидарную пенсию, резюмировала Дарья Марчак.

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