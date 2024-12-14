Банк подчеркнул, что обработка транзакций может заниматься от двух часов до трех суток.

Клиенты государственного "Ощадбанка" часто сталкиваются с ситуациями, когда их счета становятся заблокированными, однако в банке уверяют, что никаких нарушений с их стороны нет — система работает в стандартном режиме при переводе средств.

На портале " Минфин ", где пользователи оставляют отзывы о работе банков, появилась история от клиентки из Полтавщины.

Она заявила, что банк заблокировал ее счет после перевода средств.

"4 ноября 2024 года мне зачислили на карту Ощадбанка. Я перевела эти деньги на другую карту, но через три часа банк заблокировал счет. На счету остались копейки. На следующий день банк прислал смс о списании средств, на ту сумму, которой я воспользовалась накануне, и выставил мне долг. Операторы говорят, что это не вина банка. Ощаду?.. Я воспользовалась своими средствами, ваших не брала. Тем более, это было зачисление алиментов для ребенка.

Разъяснение от банка

На портале клиентке объяснили, что подобные ситуации возникают из-за правил обработки финансовых операций. Банк подчеркнул, что обработка транзакций может заниматься от двух часов до трех суток.

«Когда Вы воспользовались денежными средствами, которые еще не были окончательно засчитаны, Вы фактически взяли временный банковский кредит. Это стандартная практика, однако изложение в этот момент считалось «временно заблокированным». В дальнейшем рекомендуем дождаться завершения обработки операций, которые могут продолжаться до трех рабочих дней", — говорится в ответе.

В банке установили, что при переводе система автоматически блокирует средства на время их обработки. Это необходимо для проверки транзакций. После завершения операции блокировка снимается, и клиент может беспрепятственно использовать деньги.

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