Ваш смартфон может быстро терять заряд даже без активного использования и вы даже не подозреваете, какие приложения становятся причиной этой проблемы.

Эксперты CorgIT назвали десять самых "прожорливых" программ, забирающих заряд телефона , даже если вы ими не пользуетесь.

Оказывается, некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме, потребляя большую часть заряда батареи и даже вызывая перегрев устройства. Особенно это касается популярных соцсетей и мессенджеров, которые есть на смартфонах большинства пользователей.

Вот список приложений, которые оказались наиболее энергозатратными: Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, TikTok, Netflix, Skype, Fitbit, Uber, Zara.

Эти приложения активно используют батарею, даже если вы ими не пользуетесь. Например, соцсети и видеохостинги могут постоянно обновлять контент в фоновом режиме, что приводит к быстрому разряжению.

Но не стоит паниковать и сразу удалять эти приложения. Есть один простой способ уменьшить их влияние на заряд телефона – воспользоваться функцией "Ограничения в фоновом режиме". Эту опцию можно найти в настройках телефона, и она позволяет останавливать активность приложений, когда они не используются, что поможет сэкономить заряд батареи.

Ранее Politeka также писала о том, как можно зарядить телефон от другого смартфона. Подробнее читайте по ссылке .

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