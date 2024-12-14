Инфляция вернула показатель к двузначным цифрам, которых удалось избежать в прошлом году.

До конца 2024 года инфляция в Украине продолжает расти. По данным Государственной службы статистики, в ноябре цены повысились почти на 2%, а общий годовой показатель превысил 10%.

Это вдвое больше целевого уровня, установленного Национальным банком, и на пол процента выше плановых показателей бюджета.

Инфляция по сравнению с ноябрем 2023 года составила 11,2%, что вернуло показатель к двузначным цифрам, которых удалось избежать в прошлом году. .

"Усиление инфляционного давления во второй половине года было предсказуемым, однако рост как потребительской, так и базовой инфляции оказался выше, чем мы ожидали", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Он пояснил, что значительное повышение цен повлекло за собой слабый сбор многих сельскохозяйственных культур, что привело к удорожанию сырья для пищевой промышленности. Кроме того, к росту инфляции способствовало повышение производственных затрат, в частности, на энергоносители и оплату труда, а также курсовые колебания из-за ослабления гривны.

По данным Госстата, в ноябре больше всего повлияли на инфляцию цены на яйца, которые подорожали на 55% по сравнению с октябрем. Кроме того, хлеб стал дороже более 15%. В частности, во второй половине года наблюдается резкое удорожание овощей из "борщового набора", таких как картофель, морковь, свекла, лук и капуста, некоторые из которых подорожали вдвое или даже втрое.

С ноября прошлого года овощи подорожали на 63%, в то время как тарифы на электроэнергию выросли на 63% еще летом 2024 г. и остаются неизменными с тех пор. Основной причиной удорожания овощей стало сухое лето и осень, что негативно повлияло на урожай картофеля.

Источник: BBC.

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