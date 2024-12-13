С регулярными отключениями электроэнергии в Украине вопрос зарядки смартфона стал еще более актуальным.

Поскольку телефон – это не только средство коммуникации, но и важный инструмент для доступа к информации и безопасности, важно иметь несколько запасных вариантов для зарядки при отключении света.

Эксперты предлагают несколько способов, которые помогут зарядить смартфон даже без электричества.

Зарядка от ноутбука

Простой способ – подключить телефон к ноутбуку через USB-кабель. Батареи ноутбука обычно хватает на несколько зарядок смартфона.

Зарядка от автомобиля

Автомобильное зарядное устройство, подключаемое к прикуривателю, пригодится в подобной ситуации. В некоторых авто уже есть беспроводные зарядки, что тоже очень удобно. Также пригодится автомобильный аккумулятор.

Повербанк

Повербанк – это, пожалуй, самый популярный аксессуар для экстренных случаев. Однако не забывайте зарядить сам повербанк заранее.

Батарейки для помощи

Для тех, кто не боится экспериментов, можно сделать самодельный повербанк из 8 батареек, скотча и скрепок. Это не самый удобный метод, но в экстренной ситуации – жизненно важный.

Солнечная батарея

Небольшая солнечная панель может стать отличным источником энергии для смартфона. Некоторые модели имеют встроенный аккумулятор, позволяющий заряжать устройство даже без прямого солнечного света.

Генератор

Маленький генератор может заряжать не только смартфон, но и другие бытовые приборы, если отсутствует электричество. Просто подключите устройство к генератору через кабель USB.

Электроинструменты

Если у вас есть аккумуляторные инструменты, такие как дрель или болгарка, аккумуляторы можно использовать для зарядки телефона.

Колонки и фонарики

Аккумуляторные колонки и фонарики могут стать источником дополнительного заряда телефона. Просто подключите смартфон через USB-кабель.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.