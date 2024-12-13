Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от доходов и расходов на коммуналку.

Украинцам, которые не подали документы на субсидию до 1 декабря, снизят выплаты на два месяца.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд Украины продолжает принимать заявки на получение пособия по оплате коммунальных услуг, однако через пропущенный срок выплаты будут сокращены.

Государство компенсирует расходы на коммунальные услуги только с месяца, когда гражданин обратился за субсидией.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от доходов и расходов на коммуналку. будет потеряно.

Перед подачей документов на субсидию необходимо проверить, есть ли задолженность за коммунальные услуги.

Подать заявку на субсидию можно тремя способами: онлайн через сайт Пенсионного фонда, по почте или лично посетив ближайшее отделение ПФУ.

Также Politeka писала , что украинцы могут получить дополнительную субсидию.

Этот вид субсидии можно получать вместе с субсидией на жилищно-коммунальные услуги. Она назначается по личному обращению один раз в год.

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