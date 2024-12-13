В то утро они повздорили, после чего женщина отправилась на работу на своем авто.

В Харькове суд рассмотрел дело мужчины, который поджег машину своей знакомой, и выяснилось, пострадавшая является военнослужащим.

Согласно приговору , принятому в Едином государственном реестре судебных решений, событие произошло 21 сентября 2023 около 8:00 утра. Во дворе многоэтажного дома обвиняемый поджег автомобиль своей знакомой.

В суде мужчина объяснил, что в течение 19 лет состоял с владелицей автомобиля в гражданском браке. В то утро они повздорили, после чего женщина отправилась на работу на своем авто. Впоследствии мужчина увидел, что она не была на работе.

Ревность подтолкнула обвиняемого к необдуманным действиям: он отправился по адресу, где жила его знакомая. По дороге мужчина приобрел слабоалкогольный напиток и зажигательную смесь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он облил припаркованную машину зажигательной жидкостью и поджег. Женщина стала свидетелем этого инцидента, наблюдая за происходящим со стороны.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления. За поджог автомобиля ему назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако, учитывая дополнительное преступление, связанное с наркотиками, суд постановил назначить окончательное наказание – 4 года заключения.

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