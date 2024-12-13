Спрос на традиционные праздничные продукты начинает расти, что приводит к их удорожанию.

Как пишет РБК-Украина, эксперты предупреждают, что к новогодним праздникам цены на многие товары могут подняться еще больше. По словам Татьяны Попович, руководитель отдела маркетинга на оптовом рынке "Шувар", больше всего к праздникам подорожают овощи, фрукты, мясо и яйца. Стоимость продуктов растет из-за инфляции, увеличения затрат на производство из-за удорожания топлива и энергоносителей, а также из-за неблагоприятных погодных условий, влияющих на урожай.

По информации аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, цены на мясо уже выросли в этом году: свинина (ошейок) подорожала на 15%, с 242 до 280 грн/кг, говядина (гуляш) подорожала на 19%, с 252 до 301 грн/кг, куриное филе поднялось на 8%, 160 до 174 грн/кг, куриное бедро, напротив, стало немного дешевле на 4%. Согласно прогнозам стоимость мяса может расти на 3% в декабре, а в январе 2025 года цены останутся на уровне декабря. Однако яйца, несмотря на возможное снижение цен после праздников, также могут стоить дороже нового года.

Что касается молочных продуктов, цены на сыры вырастут на 15-20%. Увеличение стоимости молокосырья, которое длится последние несколько месяцев, повлекло за собой удорожание этой продукции.

Что касается овощей и фруктов, то в зимний период цены традиционно повышаются из-за сезонного уменьшения предложения и дополнительных затрат на хранение. Прогнозируется, что цены на овощи и фрукты могут вырасти на 30-42% по сравнению с прошлым годом. В частности, мандарины и апельсины могут стоить 80–140 грн/кг и 90–100 грн/кг соответственно. Цены на картофель, капусту и лук могут подняться до 37, 33 и 20 грн за килограмм.

Последние новости Украины:

Ограничения уже действуют: НБУ изменил валютные правила для украинцев, список нововведений.

Удешевление не стоит ожидать: в НБУ назвали продукты, на которые поднимутся цены уже в ближайшее время.

Нацбанк выводит из обращения украинские монеты: изымут копейки разных номиналов.