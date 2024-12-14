С начала 2024 года в Украине значительно выросли зарплаты в государственном секторе, теперь превышающие средний уровень по стране вдвое. В некоторых ведомствах средняя заработная плата составляет более 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Как сообщило Министерство финансов, в октябре средняя зарплата в госорганах составила 57,5 ​​тысяч гривен, что на 19 тысяч больше по сравнению с началом года, когда она составляла 38,6 тысяч. Для сравнения, средняя зарплата по стране в третьем квартале составила всего 21,9 тысяч гривен. Это означает, что даже чиновники среднего уровня получают гораздо больше, чем большинство граждан.

Зарплаты госслужащих выросли во всех ведомствах, но темпы повышения разнятся. Вот некоторые примеры:

Госстат: из 17,5 тыс. до 35,9 тыс. грн;

Госслужба по вопросам труда: с 15,6 тыс. до 42 тыс. грн;

Минагрополитики: с 22,6 тыс. до 53,5 тыс. грн;

Министерство по делам ветеранов: из 20 тыс. до 55,1 тыс. грн;

Государственная налоговая служба: с 36,5 тыс. до 56,3 тыс. грн.;

Украинский институт национальной памяти: с 17,4 до 58 тыс. грн;

Госагентство по энергоэффективности: с 15,6 тыс. до 60,6 тыс. грн;

Госкомитет по телевидению и радиовещанию: с 39,9 тыс. до 62,3 тыс. грн;

Минэкономики: с 40 тыс. до 69,1 тыс. грн.;

Государственная таможенная служба с 35,9 тыс. до 70,3 тыс. грн;

Государственная аудиторская служба: из 35,7 тыс. до 81,6 тыс. грн;

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг: с 68,9 тыс. до 83,5 тыс. грн;

Госагентство развития туризма: с 30,3 тыс. до 87,7 тыс. грн;

Минцифры: с 54,5 тыс. до 88,5 тыс. грн.;

Антимонопольный комитет: из 67,1 тыс. до 113,7 тыс. грн.

Зарплаты в государственном секторе выросли не все равно в зависимости от категории работников. Больше всего почувствовали повышение руководители и представители среднего звена, тогда как зарплаты низкоквалифицированных работников остаются на почти не изменившемся уровне:

Руководство: из 94,5 тыс. грн в январе до 130,7 тыс. грн. рублей в октябре;

Руководители структурных подразделений (где не применяется грейдовая система): с 46,8 тыс. до 84,9 тыс. грн. грн;

Руководители структурных подразделений (по грейду): с 51,2 тыс. до 73 тыс. грн. грн;

Специалисты: с 31,3 тыс. до 44,9 тыс. грн. грн;

Сотрудники: с 16,3 тыс. грн до 17,5 тыс. грн.

Активное повышение зарплат в госсекторе началось в июне-июле, и до конца года ожидается еще больший рост. Как правило, в декабре госслужащие получают годовые премии и выплаты по результатам оценки.

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