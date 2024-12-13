Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном.

13 декабря Украина будет под влиянием антициклона, который принесет солнечную погоду, но с опасными погодными условиями.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что большинство регионов страны смогут наслаждаться солнечными прояснениями, но вместе с тем нас ожидает сильный ветер, гололедица и местами осадки.

"Антициклон вытеснит остатки осадков и завтра будет сухо, иногда даже с солнечными прояснениями. Разве ночью по северу, а днем ​​по востоку возможен небольшой снег", - отмечает синоптикиня.

Ночью температура в Украине опустится до -2...-7°C, а днем ​​будет варьироваться в пределах -1...-6°C. В то же время следует осторожничать из-за сильного ветра, который принесет порывистые порывы — на западе умеренный, а на востоке — штормовой.

"Внимательно - усиливается гололед! Выбирайте крепкую нескользкую обувь и не бегайте слишком быстро", - предупредила синоптикиня.

В Киеве 13 декабря погода также обещает без осадков, однако со смешанными погодными условиями: солнце будет появляться среди облаков, а ветер северо-западный усилится до сильных порывов. Температура воздуха в столице будет днем ​​-3...-6 °C, что усиливается морозом и ветром.



"Одевайтесь многослойно, удобно и тепло, наконец можно получить термобелье - потому что 14 декабря похолодание усилиться", - отмечает Диденко.

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