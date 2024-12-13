По ее прогнозам уровень жизни может выйти на показатели 2021 только в 2027-2028 годах.

В Украине растет уровень бедности , однако есть два региона, где эта тенденция не оказалась.

Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований, рассказала в интервью РБК-Украина, что уровень бедности в Украине значительно растет, особенно в северных областях, таких как Черниговская и Сумская. В то же время в Киеве, Харькове и Днепре этот показатель снижается из-за экономической стабильности этих городов. В Херсоне ситуация выглядит критичной, поскольку отсутствуют возможности для трудоустройства.

Черенько также отметила, что уровень бедности в Украине растет в среднем в 1,7 раза, в то время как в городах-миллионниках этот показатель колеблется от 1,3 до 1,5 раза. По ее прогнозам уровень жизни может выйти на показатели 2021 только в 2027-2028 годах.

Что касается экономических прогнозов на 2025 год, то восстановление экономики произойдет только после завершения активной фазы боевых действий. Война может продолжаться до конца 2025 года, хотя есть и другие предположения о завершении активных боевых действий в начале следующего года. Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 3-4%, а девальвация гривны составляет 8%. Прогнозируется также снижение дефицита бюджета до 38 млрд. долларов и общая потребность в финансировании составляет 52 млрд. долларов. Что касается курса доллара, то аналитики ожидают его стоимость на уровне 44,83 грн/доллар, а в госбюджете на 2025 год заложен курс 45 грн/доллар.

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