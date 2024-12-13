Мужчину пытались мобилизовать, несмотря на то, что он проходил военную службу более 30 лет назад.

В Тернопольской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

По данным приговора Бучацкого районного суда, в июне 2024 года мужчина был признан годным к мобилизации и получил повестку. Однако он уклонился от исполнения приказа и не явился в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил свои действия так: "в 1991 году проходил военную службу, состоит на учете, имеет воинское звание солдат. В июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан годным. 05 июня 2024 года он в помещении ТЦК получил боевую повестку о прибытии в ТЦК для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины, однако на указанную дату и время не прибыл, поскольку боялся идти на войну, так как раньше он не участвовал в боевых действиях, никакой физической подготовки нет».

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу) и вынес приговор – три года лишения свободы.

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