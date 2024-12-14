"Вог" вспоминает, что это произошло во время украинского контрнаступления 2023 года, когда их подразделение находилось во Времовке.

22-летний Герой Украины с позывным "Вог", боец ​​"Азова", поделился своими мыслями по поводу пережитков советщины в украинской армии.

В своем интервью "ТСН" он рассказал о случае, когда один из офицеров предложил его подразделению взять деревню, что фактически означало бы отправить бойцов на неизбежную смерть.

"Вог" вспоминает, что это произошло во время украинского контрнаступления 2023, когда их подразделение находилось во Времовке. Тогда, являясь подчиненными одной из бригад ТРО, они встретили офицера.

"Мы стояли в подчинении, не батальоном, в то время ротой. Были подчинены к одной из бригад того времени ТРО, а потом ВСУ. И приезжали некоторые. Я не знаю, что с ним, но надеюсь, что он уже никем не руководит". и вообще где-то может, либо на пенсию, либо посадили – вообще, было бы идеально. Это просто советские офицеры. Я сегодня дословно помню его слова: "У вас здесь такая группировка, вы что не можете пойти в лоб, взять эту деревню?"", - объяснил боец.

Он ответил, что такая тактика была бы бессмысленной, ведь фланги были подконтрольны врагу, а атаковать низменность означало бы попасть под огонь со всех сторон. Он также подчеркнул, что видение ситуации с экрана телевизора или интернета не дает полного понимания того, что происходит на передовой.

"Может просто нужно пойти посмотреть реальную ситуацию, что там есть, что-то для этого сделать, чтобы пехота начала стрелять? Я много встречался со смежными подразделениями, и когда мне говорят, что а вот пехота. А пехота готова, просто им надо объяснить, они не умеют, не обучены. И человеческий страх их немножко преодолевает. интернете, так я извиняюсь… какой это командир тогда", — отметил "Вог".

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