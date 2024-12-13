Помощь будет предоставляться автоматически, без необходимости подавать заявку, и не влияет на совокупный доход семьи при расчете субсидий или других социальных выплат.

Eкраинцам предоставляют дополнительную выплату по 6,5 тыс. грн в рамках новой программы "Теплая зима".

Об этом сообщают специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Эта одноразовая помощь предназначена для наиболее уязвимых слоев населения, в том числе детей из малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью, относящихся к категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Программа действует согласно правительственному постановлению №1341.

Помощь будет предоставляться автоматически, без необходимости подавать заявку, и не влияет на совокупный доход семьи при расчете субсидий или других социальных выплат. Выплаты рассчитаны на зимний период 2024/25 года.

Существуют два основных варианта получения помощи:

Для детей из малообеспеченных семей, где на 1 ноября 2024 года выплачивалась государственная помощь для таких семей.

Для детей и лиц с инвалидностью, принадлежащих к ВПЛ.

Семьи, получающие помощь малоимущим, а также семье, где есть дети или лица с инвалидностью из числа ВПЛ, будут иметь по 6,5 тыс. грн на каждого ребенка или гражданина с инвалидностью. Важно отметить, что, имея несколько оснований для получения выплаты, человек использует только одну помощь.

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