Но для следующих трех знаков Зодиака сильные эмоции и большие слезы естественны, узнайте, о ком идет речь.

Когда дело доходит до отчужденных и отстраненных Водолеев или приземленных и серьезных Козерогов, например, вы никогда не увидите их плачущими.

Какие знаки Зодиака самые эмоциональные:

Будем честны — Раки , вероятно, знали, что попадут в этот список. Эмоциональность — это их черта номер один, учитывая, что ими управляет Луна.

И так же, как луна проходит через каждый знак примерно каждые 2,5 дня, может показаться, что настроение Рака меняется так же быстро. Быть эмоциональным не обязательно плохо — Раки также чрезвычайно чувствительны, интуитивны, сопереживательны и заботливы.

Но с точки зрения классической эмоциональности (т. е. легкости в слезах, глубокой восприимчивости к таким вещам, как музыка и фильмы и т. д.) Раки определенно подходят под это определение.

Рыбы - Далее у нас идут Рыбы , которые, как оказалось, являются еще одним водным знаком, как и Рак. Водные знаки известны своей большей эмоциональностью, учитывая, что их стихия буквально связана с эмоциями. И как и Рак, Рыбы также особенно чутки, чувствительны и соприкасаются со своими собственными эмоциями — и эмоциями других.

Настолько, что многие считают Рыб самым экстрасенсорным знаком зодиака. Они настолько искусны в ощущении энергии людей (и даже окружающей среды) вокруг себя, что они становятся подавленными.

Если вы удивлены, что Овен замыкает список на третьем месте, подумайте еще раз! Эти огненные люди могут быть импульсивными и смелыми, но они также быстро впадают в ярость и склонны к эмоциональным вспышкам.

Когда мы думаем о порядке астрологических знаков, они часто соответствуют циклу жизни от рождения до смерти. Овен, конечно, первый знак астрологического колеса. Они не знают страха и хотят того, что им принадлежит, но они также могут быть большими детьми.

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