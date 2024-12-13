21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, что символизирует начало двух революций: Оранжевой 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Одним из главных символов Евромайдана стал Владимир Парасюк, произнесший 21 февраля 2014 года легендарную речь после расстрела Небесной сотни.

В РБК-Украина рассказали, историю активиста и чем он сейчас занимается.

Владимир Парасюк родился в 1987 году на Львовщине. После обучения в университетах Львова и Днепропетровска, он активно присоединился к патриотическим движениям и стал членом Конгресса украинских националистов. Когда начался Евромайдан, он вместе с отцом сразу отправился в Киев, где активно участвовал в протестах. Парасюк стал одним из командиров сотни, который во время столкновений на Майдане удерживал консерваторию.

21 февраля, после того, как оппозиционные лидеры подписали соглашение с режимом Януковича, Парасюк поднялся на сцену Майдана и обратился к людям с эмоциональной речью, заявив, что если Янукович не уйдет в отставку, протестующие идут на штурм с оружием. Эти слова стали символом борьбы и решительности протестующих, и уже на следующий день Янукович скрылся из Киева.

В 2014 году после начала вооруженного конфликта на востоке Украины Владимир Парасюк стал бойцом батальона "Днепр-1" и попал в Иловайский котел, где получил ранения. Попав в плен, он сумел выжить благодаря тому, что оккупанты не узнали его лицо, залитое кровью. После возвращения в Украину он активно волонтерил и помогал военным, а также баллотировался в Верховную Раду, где стал депутатом от 122 округов.

Владимир Парасюк известен не только своей политической активностью, но и многочисленными конфликтами в парламенте. Он участвовал в нескольких драках с политиками и выступал за радикальные методы борьбы с коррупцией. В 2016 году он инициировал блокаду Донбасса, что явилось важным шагом в противодействии торговле с оккупированными территориями.

После начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году Парасюк вернулся на фронт. Он участвовал в освобождении Киевской области, а также воевал на Харьковском и Луганском направлениях. Летом 2022 года во время боя за Северодонецк Парасюк получил ранения, но после реабилитации вернулся в ряды ВСУ. В соцсетях он часто публикует воспоминания о погибших собратьях, признаваясь, что многие его друзья погибли в боях.

О Революции Достоинства Парасюк говорит, что украинцы тогда вышли на "финальную битву, которая продолжается до сих пор". Он верит, что победу Украина одержит только военным путем, ведь дипломатические договоренности с россией не принесут результата. В 2023 году Парасюк был заочно осужден в россии на 11 лет заключения за акцию возле Генконсульства рф во Львове, где он сжег российский флаг.

Источник: rbc .

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