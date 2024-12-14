"Укрэнерго" вводит единые графики отключений электроэнергии для всех регионов Украины, охватывающих как бытовых потребителей, так и бизнес и промышленность.

Подробности нововведения сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Изменения предполагают разделение каждой очереди на полочереди для более справедливого распределения ограничений. К примеру, если отключение одной очереди оказывается недостаточным, диспетчер может отдать команду на обесточивание полуочереди или, наоборот, на 2,5 очереди, если 2 очереди недостаточно.

Также в новых графиках отключений для бытовых потребителей будут учитываться такие факторы как день недели, наличие праздников и время суток. Обесточивание и заживление потребителей будут производиться в течение 30 минут.

"Поскольку за сутки полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно – окончательное выравнивание продолжительности обесточений будет происходить по итогам недели", – отмечают в Укрэнерго.

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Укрэнерго также ужесточит контроль за выполнением графиков для промышленных потребителей. При выявлении нарушений облэнерго смогут вводить аварийные отключения для потребителей.

График аварийных отключений будет применяться также для потребителей, подключенных к магистральным сетям.

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