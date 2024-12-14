В то время как некоторые знаки Зодиака более отчуждены и отстранены, другие не могут не размышлять и не иметь дело с одержимостями и ревностью.

Конечно, мы не говорим, что следующие три знака Зодиака обязательно будут ревнивыми — или что другие знаки не будут такими — но когда речь заходит об основных качествах каждого знака, эти три, безусловно, наиболее вероятны.

Если бы одержимость была олимпийским видом спорта, Скорпион, несомненно, забрал бы домой золото. Это знак, который занимается глубокими исследованиями, открытием неизвестного и, по сути, копанием грязи на всем и обо всех.

Так что если вы встречаетесь со Скорпионом, не удивляйтесь, если непринужденные разговоры будут больше похожи на допросы, и даже не пытайтесь что-то от него скрыть. Если они почувствуют, что вы подорвали их доверие, они будут одержимы желанием узнать правду.

И не поймите нас неправильно, Скорпионы в конечном итоге имеют добрые намерения и просто хотят защитить себя. Но им нужно остерегаться быть навязчивыми и ревнивыми до паранойи и компульсивности.

Далее у нас Телец , который является противоположным знаком Скорпиона. И хотя они могут быть противоположностями, их, однако, объединяет склонность к одержимости и собственничеству.

Для Тельцов, они чувствуют, что то, что принадлежит им, принадлежит им, и они сделают все, чтобы защитить это. Они могут быть яростными защитниками, но когда дело доходит до свиданий, они могут быть немного ревнивы. Они также чрезвычайно упрямы, что определенно может перерасти в одержимость, когда они просто не хотят отпускать что-то (или кого-то).

Упрямство и собственнические наклонности Тельца могут доставить ему неприятности, если он находится рядом с более независимым, ищущим свободы знаком.

И, наконец, третий самый ревнивый знак зодиака — чувствительный и заботливый Рак . Конечно, они могут быть самыми чуткими воспитателями из всех, но это не значит, что они не будут время от времени спускаться по спирали одержимости.

Во-первых, у этих людей исключительная память, так что если они думают, что что-то не так в какой-то маленькой вещи, которую вы сказали, они этого не забудут. Но они не обязательно будут контролирующими или собственническими, как, например, Телец или Скорпион, а скорее чрезвычайно страстными в своих эмоциях и отношениях.

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