За самовольное оставление части во время службы не будет штрафов – нарушителям загружает уголовная ответственность.

Об этом в интервью Общественному рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало, пояснив, что согласно новым нормам за нарушение таких обязанностей военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности, причем срок давности для этих дел не применяется.

Монукало отметил, что военнослужащим, впервые покидающим часть, предоставляется возможность вернуться в службу без судебного наказания, если они признают свою ошибку.

" Такой человек не будет судим или притесняться со стороны других военнослужащих. Если произошло так, что он где-то не выдержал психологического давления, испугался или не справился с природой, то ему предоставляется право выбирать другую воинскую часть. Для этого необходимо лишь подать соответствующее заявление", – отметил Монукало.

Однако если военный после СЗЧ не вернется к части, его ждет строгая ответственность.

"Возможно, кто-то считает, что дождется завершения войны, а там, возможно, забудут за него. Нет, открывается дело без срока давности. По этим статьям осуждают без срока давности", - подчеркнул работник ТЦК.

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