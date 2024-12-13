Кроме того, был конфискован мобильный телефон обвиняемой.

Старосамборский районный суд вынес приговор жительнице Львовщины Любови Сироси, распространявшей в социальных сетях материалы с советской символикой.

Согласно материалам дела, Любовь Сироха, родом из Хирова, в 2022 году в запрещенной социальной сети «Одноклассники» опубликовала на своей странице посты, пропагандировавшие коммунистическую символику.

В суде Любовь Сироха признала свою вину, подтвердила факты дела и выразила раскаяние. Учитывая обстоятельства, судья Максим Климченко признал ее виновной по ч. 1 ст. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одного года лишения свободы.

Однако суд освободил ее от отбывания наказания, заменив его на год испытательного срока. Кроме того, был конфискован мобильный телефон обвиняемой. Приговор можно оспорить в апелляционном порядке.

Также Politeka писала о том, что прокурор Константин Хярм из Сумской областной прокуратуры после ряда скандалов, связанных с высокими пенсиями правоохранителей, полученными через судебные решения, добился повышения своей пенсии.

В зарплату для перерасчета пенсии были включены оклад, надбавки за выслугу лет, работа с тайными документами, а также материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

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