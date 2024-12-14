Эти данные автоматически перешли к Telegram-боту, доступному для фигурантов.

Правоохранители раскрыли и прекратили деятельность организованной группировки, которая обманывала граждан через фальшивый сайт, маскировавшийся под официальную программу "єДопомога".

В схеме приняли участие преступников из разных областей Украины, в частности Тернопольщины и Ровенщины, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора 12 декабря.

По информации следствия, в апреле 2024 года житель Кировоградской области создал фейковый сайт для оформления социальной помощи по программе "єДопомога". В преступной деятельности также приняли участие ранее судимый мужчина из Ровенщины и 16-летний парень из Тернопольщины. Злоумышленники рекламировали этот сайт в Facebook и Google, выдавая его за официальную платформу.

«Доверившись мошенникам граждане вводили свои персональные данные, включая информацию о банковских счетах, направленные на получение социальных выплат. Эти данные автоматически перешли к Telegram-боту, доступному для фигурантов», – отметили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Затем 16-летний участник схемы использовал полученную информацию для перевода денег на банковские счета, контролируемые группировкой.

Злоумышленники задержаны и сообщены о подозрении в мошенничестве. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, устанавливается. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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