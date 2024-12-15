Парки и скверы являются объектами благоустройства и их содержание возлагается на балансодержателей.

Иногда во время прогулок по паркам или скверам можно заметить сухие ветки, которые кажутся бесполезными и это может побуждать людей забрать их для отопления , однако делать это без разрешения запрещено.

Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сбор веток в парках и скверах производится для содержания зеленых насаждений.

Кто может собирать ветки в парках и скверах?

Парки и скверы являются объектами благоустройства и их содержание возлагается на балансодержателей: предприятия, организации, местные или государственные органы власти. Согласно типу территории, за ее уход отвечают:

Застройщики или владельцы – на участках под строительство.

Балансодержатели – на государственных или коммунальных территориях.

Местные органы – на бесхозных территориях.

Частные лица – на своих участках.

Можно ли брать ветки без разрешения?

Уход за зелеными насаждениями должен поддерживаться специализированными организациями с соответствующей техникой и квалифицированными работниками. Без разрешения запрещено:

Проводить любые работы на территории зеленых насаждений.

Повреждать растения или оставлять отходы в несанкционированных местах.

Сбор веток без разрешения является нарушением законодательства, поэтому лучше воздержаться от этого в парках и скверах во избежание ответственности.

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