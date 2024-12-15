Иногда во время прогулок по паркам или скверам можно заметить сухие ветки, которые кажутся бесполезными и это может побуждать людей забрать их для отопления , однако делать это без разрешения запрещено.
Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сбор веток в парках и скверах производится для содержания зеленых насаждений.
Кто может собирать ветки в парках и скверах?
Парки и скверы являются объектами благоустройства и их содержание возлагается на балансодержателей: предприятия, организации, местные или государственные органы власти. Согласно типу территории, за ее уход отвечают:
Застройщики или владельцы – на участках под строительство.
Балансодержатели – на государственных или коммунальных территориях.
Местные органы – на бесхозных территориях.
Частные лица – на своих участках.
Можно ли брать ветки без разрешения?
Уход за зелеными насаждениями должен поддерживаться специализированными организациями с соответствующей техникой и квалифицированными работниками. Без разрешения запрещено:
Проводить любые работы на территории зеленых насаждений.
Повреждать растения или оставлять отходы в несанкционированных местах.
Сбор веток без разрешения является нарушением законодательства, поэтому лучше воздержаться от этого в парках и скверах во избежание ответственности.
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