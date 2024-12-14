15 декабря по новому церковному календарю вспоминают святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского.

В народном календаре 15 декабря называют Стефанов день.

Православный праздник 15 декабря по новому календарю (28 декабря по старому) - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, и Собор крымских святых.

Православный праздник по юлианскому календарю - день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков.

В народе 15 декабря называют праздник Стефанов день, раньше в это время было очень холодно, наши предки говорили: "Студено на Стефана так, что птицы на лету замерзают".

В церковный праздник 15 декабря церковь не одобряет ругань, ссоры, запрещено материться, завидовать, мстить, лениться, выпивать алкоголь, отказывать в помощи и милостынею

Целый день 15 декабря нужнобыть веселым, нельзя не унывать и получите крепкое здоровье.

15 деабря рекомендуется сдерживать эмоции, особенно негативные.

Старайтесь не жаловаться на холод.

Идет Рождественский пост, поэтому нужно отказаться от еды животного происхождения, молочной продукции, яиц.

Главные приметы 15 декабря:

Если днем мороз, а вечером тепло - значит ждите холодов.

15 декабря дует северный ветер – ожидайте сильные морозы.

На деревьях иней - следующий год будет с хорошим урожаем.



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