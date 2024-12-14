Проблемы с подключением телефона к Wi-Fi могут возникать по разным причинам и следует заранее разобраться, чем паниковать при поломке.

Чтобы устранить их, можно выполнить несколько шагов и решить вопрос без обращения в сервис.

Если устройство не подключается ни к одной сети Wi-Fi, рекомендуется зайти в настройки, найти раздел "Сброс настроек сети" и выбрать соответствующую опцию. Это удалит все сохраненные данные о подключениях Wi-Fi и Bluetooth.

Если проблема не исчезла, следует обратиться в авторизованный сервисный центр Huawei с телефоном и документами, подтверждающими покупку.

При попытке подключения к бесплатной общественной сети, например, в торговом центре или на вокзале, может потребоваться забыть сеть в настройках и подключиться заново. Иногда необходимо подождать, пока телефон запросит подтверждение, после чего следовать инструкциям на экране. Если маршрутизатор перегружен, потому что количество подключенных устройств превысило лимит, лучше использовать сеть 4G.

Сообщение об ошибке пароля может указывать на его неправильный ввод. Рекомендуется проверить пароль, активировав отображение символов в строке ввода. Также возможно, что на маршрутизаторе настроен список разрешенных MAC-адресов.

В этом случае нужно найти MAC-адрес телефона в настройках и добавить его в список разрешенных. Если настройки маршрутизатора предусматривают корпоративное шифрование, может понадобиться помощь администратора Wi-Fi.

Если после подключения к сети Wi-Fi появляется сообщение о необходимости подтверждения личности или предоставления сертификата, это может быть связано с использованием шифрования корпоративного уровня. В таком случае нужно обратиться к администратору сети или выбрать более простой метод шифрования, например WPA2/WPA3 Personal.

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