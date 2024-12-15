Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить зельц по упрощенному рецепту, который получается невероятно вкусным и заменит вам колбасу.
Чтобы приготовить зельц, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- рулька свиная – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- корешки (петрушки, пастернака, сельдерея) – по желанию
- соль и молотый перец – по вкусу
- чеснок – головка
- зелень – по желанию
- специи (лавровый лист, черный перец, душистый перец)
- желатин - 5 г
Рульки промываем и на ночь замачиваем в холодной воде. Ставим вариться, первую воду сливаем, заливаем чистой и на малом огне варим мясо в течение двух часов после закипания.
На разогретой сковороде обжариваем морковь и лук, очищенный и разрезанный пополам, до легкой черноты и добавляем к рулькам. Также добавляем корешки, пучок зелени, целые зубчики чеснока (не все, 3 шт. оставляем) и варим рульки еще час. После этого добавляем лавровый лист, черный и душистый перец горошком и варим еще час.
Готовым рулькам даем немного остыть. Снимаем кожу, а мясо разбираем на произвольные кусочки. К мясу добавляем натертый на терке чеснок, щедро солим и перчим.
"Немножко все должно быть пересолено-перченое", – объяснила шеф-повар.
В форму, застеленную пленкой, выкладываем кожу с рулек, а затем мясо. К 100 г бульона, в котором варились рульки, добавляем желатин, перемешиваем и заливаем мясо. Сверху накрываем кожей, заворачиваем пищевую пленку, а сверху ставим груз.
Для застывания отправляем зельц в холодильник на 4 часа. Лучше всего подавать зельц с черным хлебом и хреном или горчицей.
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