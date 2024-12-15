Зельц – это колбасное изделие из вареного мяса, название которого происходит от немецкого слова Sülze, являющегося немецкой разновидностью холодца.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить зельц по упрощенному рецепту, который получается невероятно вкусным и заменит вам колбасу.

Чтобы приготовить зельц, нам понадобятся следующие ингредиенты:

рулька свиная – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

корешки (петрушки, пастернака, сельдерея) – по желанию

соль и молотый перец – по вкусу

чеснок – головка

зелень – по желанию

специи (лавровый лист, черный перец, душистый перец)

желатин - 5 г

Рульки промываем и на ночь замачиваем в холодной воде. Ставим вариться, первую воду сливаем, заливаем чистой и на малом огне варим мясо в течение двух часов после закипания.

На разогретой сковороде обжариваем морковь и лук, очищенный и разрезанный пополам, до легкой черноты и добавляем к рулькам. Также добавляем корешки, пучок зелени, целые зубчики чеснока (не все, 3 шт. оставляем) и варим рульки еще час. После этого добавляем лавровый лист, черный и душистый перец горошком и варим еще час.

Готовым рулькам даем немного остыть. Снимаем кожу, а мясо разбираем на произвольные кусочки. К мясу добавляем натертый на терке чеснок, щедро солим и перчим.

"Немножко все должно быть пересолено-перченое", – объяснила шеф-повар.

В форму, застеленную пленкой, выкладываем кожу с рулек, а затем мясо. К 100 г бульона, в котором варились рульки, добавляем желатин, перемешиваем и заливаем мясо. Сверху накрываем кожей, заворачиваем пищевую пленку, а сверху ставим груз.

Для застывания отправляем зельц в холодильник на 4 часа. Лучше всего подавать зельц с черным хлебом и хреном или горчицей.

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