Иногда смартфон зависает и перестает реагировать на команды, но нервничать не стоит, ведь в большинстве случаев ошибки можно исправить.

Чаще всего это решается перезагрузкой, но стандартные способы не всегда эффективны.

Причиной может быть перегруженная память, сбои операционной системы или вредоносные программы. Для предотвращения таких ситуаций полезно использовать антивирус и следить за состоянием устройства.

Если смартфон еще реагирует, перезагрузку можно выполнить через кнопку включения. На Android достаточно удерживать кнопку питания несколько секунд и выбрать опцию «Перезагрузка». На iPhone с Face ID нужно нажать боковую кнопку вместе с клавишей громкости, затем выключить устройство и снова включить его.

Когда стандартные способы не помогают, применяется принудительная перезагрузка. На Android это делается одновременным нажатием кнопок питания и громкости. На iPhone зависит от модели: требуется нажимать кнопки громкости и удерживать питание до появления логотипа Apple.

Если кнопки не работают, на Android универсального решения нет. В таких случаях можно дождаться полной разрядки батареи, затем подключить устройство к зарядке и включить.

На iPhone доступна функция Assistive Touch. Для ее активации нужно включить параметр в настройках «Универсальный доступ», после чего на экране появится виртуальная кнопка, позволяющая выполнить перезагрузку.

При повторяющихся зависаниях причиной могут быть аппаратные неисправности, лучше обратиться к специалистам и проверить, нет ли повреждений техники внутри.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.