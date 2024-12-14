Чаще всего это решается перезагрузкой, но стандартные способы не всегда эффективны.
Причиной может быть перегруженная память, сбои операционной системы или вредоносные программы. Для предотвращения таких ситуаций полезно использовать антивирус и следить за состоянием устройства.
Если смартфон еще реагирует, перезагрузку можно выполнить через кнопку включения. На Android достаточно удерживать кнопку питания несколько секунд и выбрать опцию «Перезагрузка». На iPhone с Face ID нужно нажать боковую кнопку вместе с клавишей громкости, затем выключить устройство и снова включить его.
Когда стандартные способы не помогают, применяется принудительная перезагрузка. На Android это делается одновременным нажатием кнопок питания и громкости. На iPhone зависит от модели: требуется нажимать кнопки громкости и удерживать питание до появления логотипа Apple.
Если кнопки не работают, на Android универсального решения нет. В таких случаях можно дождаться полной разрядки батареи, затем подключить устройство к зарядке и включить.
На iPhone доступна функция Assistive Touch. Для ее активации нужно включить параметр в настройках «Универсальный доступ», после чего на экране появится виртуальная кнопка, позволяющая выполнить перезагрузку.
При повторяющихся зависаниях причиной могут быть аппаратные неисправности, лучше обратиться к специалистам и проверить, нет ли повреждений техники внутри.
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