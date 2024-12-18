Реклама на устройствах Android не только раздражает пользователей, но и существенно замедляет работу даже самых современных смартфонов.

Одним из решений является использование встроенного блокировщика в браузере Google Chrome.

Этот инструмент позволяет отключать всплывающие окна, рекламные объявления и нежелательные перенаправления. Для его активации нужно открыть браузер, перейти в настройки через меню, расположенное в правом верхнем углу, и найти раздел «Настройки сайта». Там можно отключить всплывающие окна и навязчивую рекламу, а также предотвратить перенаправления.

Однако для полной блокировки рекламы при просмотре страниц через браузер рекомендуется использовать сторонние приложения. Например, Samsung Internet и Firefox поддерживают расширения для фильтрации рекламы. Среди других популярных вариантов выделяется Brave, который обеспечивает просмотр страниц без навязчивых объявлений.

Кроме того, рекомендуется отключить уведомления от веб-сайтов, которые часто присылают ненужный рекламный контент. Для этого нужно зайти в настройки уведомлений Google Chrome, проверить список разрешенных сайтов и отключить уведомления для нежелательных источников.

Еще одной проблемой является реклама, отображаемая поверх других приложений. Некоторые программы используют этот метод для продвижения своих услуг, и иногда пользователи случайно дают им разрешение на это.

Чтобы отключить подобные уведомления, необходимо найти приложение, которое вызывает рекламу, зайти в его настройки и запретить показ поверх других приложений.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.