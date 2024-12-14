Ранее стало известно, что злоумышленники используют поддельную учетную запись, выдавая себя за техническую поддержку приложения "Резерв+".

Именно поэтому важно знать, как мошенники действуют и как обезопасить себя. От лица фальшивого аккаунта обычно рассылаются сообщения с просьбой установить "специальное программное обеспечение". В таких сообщениях прикреплен архив.

Именно открытие такого файла приводит к установке вредоносного ПО, которое автоматически похищает файлы и данные с устройства жертвы.

Особую тревогу вызывает тот факт, что такой аккаунт ранее упоминался в официальных коммуникациях приложения "Резерв+" как контактная точка для пользователей.

На данный момент проводится расследование этого инцидента, а специалисты предпринимают шаги для минимизации последствий и предотвращения дальнейшего распространения угрозы.

Поэтому важно знать, как обезопасить себя от подобных случаев. Сейчас настоятельно рекомендуется избегать любых контактов с незнакомыми вам ботами в приложении, пользователями и группами с рекламами, что предлагают либо перейти по неизвестным ссылкам, либо скачать неизвестные файлы.





Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить уровень безопасности. Даже если злоумышленник получит доступ к вашему коду авторизации, он не сможет войти в аккаунт без пароля, который известен только вам.

Для настройки двухфакторной аутентификации выполните следующие шаги:

Откройте Telegram и перейдите в меню «Настройки». В разделе «Конфиденциальность» выберите пункт «Облачный пароль».

Нажмите «Установить пароль» и придумайте надежную комбинацию или кодовую фразу. Подтвердите создание пароля, следуя подсказкам на экране.

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