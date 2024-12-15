Морковь по-корейски – это отличная самостоятельная закуска, но на ее основе можно также готовить оригинальные и вкусные салаты.
Рецептом оригинального салата с морковью по-корейски поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.
Морковь по-корейски для этого салата можно приготовить самостоятельно, она получается значительно дешевле и вкуснее магазинной – рецепт здесь.
"Я очень люблю стеклянную лапшу в любом блюде, поэтому этот салатик попал в самое сердце. Готовится просто и быстро, а по вкусу непревзойденно", - рассказала кулинар.
Для приготовления оригинального салата с морковью по-корейски и фунчозой нам понадобятся следующие ингредиенты:
- морковь по-корейски – 200 г
- брокколи - 200 г
- фунчоза (в сухом виде) – 200 г
- шампиньоны - 150 г
- соус терияки – 3 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- кунжут – по вкусу
Брокколи нарезаем на небольшие кусочки, грибы тоже нарезаем.
"Мне нравится, когда попадаются крупные кусочки грибов", – отметила кулинар.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем брокколи и грибы примерно 7-10 минут.
Фунчозу готовим так, как указано на упаковке, и сливаем с готовой лапши воду. По желанию готовую фунчозу можно немного порезать, чтобы потом было удобнее накладывать салат в тарелку.
К фунчозе добавляем обжаренные грибы с брокколи, морковь по-корейски, заправляем соусом терияки и перемешиваем салат. Перед подачей посыпаем салат с морковью по-корейски и фунчозой кунжутом.
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