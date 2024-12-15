Такой салат с морковью по-корейски готовится очень просто и быстро, а в результате вы получите полноценное вкусное и питательное блюдо.

Морковь по-корейски – это отличная самостоятельная закуска, но на ее основе можно также готовить оригинальные и вкусные салаты.

Рецептом оригинального салата с морковью по-корейски поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.

Морковь по-корейски для этого салата можно приготовить самостоятельно, она получается значительно дешевле и вкуснее магазинной – рецепт здесь.

"Я очень люблю стеклянную лапшу в любом блюде, поэтому этот салатик попал в самое сердце. Готовится просто и быстро, а по вкусу непревзойденно", - рассказала кулинар.

Для приготовления оригинального салата с морковью по-корейски и фунчозой нам понадобятся следующие ингредиенты:

морковь по-корейски – 200 г

брокколи - 200 г

фунчоза (в сухом виде) – 200 г

шампиньоны - 150 г

соус терияки – 3 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

кунжут – по вкусу

Брокколи нарезаем на небольшие кусочки, грибы тоже нарезаем.

"Мне нравится, когда попадаются крупные кусочки грибов", – отметила кулинар.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем брокколи и грибы примерно 7-10 минут.

Фунчозу готовим так, как указано на упаковке, и сливаем с готовой лапши воду. По желанию готовую фунчозу можно немного порезать, чтобы потом было удобнее накладывать салат в тарелку.

К фунчозе добавляем обжаренные грибы с брокколи, морковь по-корейски, заправляем соусом терияки и перемешиваем салат. Перед подачей посыпаем салат с морковью по-корейски и фунчозой кунжутом.

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