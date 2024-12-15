Простым рецептом рваной говядины, которая просто тает во рту, поделилась победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина.
Для приготовления рваной говядины "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- говядина (ошеек) ~ 1 кг
- 1 ст.л. с горкой муки
- 1 луковица
- 3-4 небольшие морковки
- 5-6 зуб. чеснока
- 4-5 лавровых листов
- 5 веточек тимьяна
- 5 веточек розмарина
- 1 л говяжьего бульона
- 3 ст.л. томатной пасты
- соль и молотый перец
Говяжий ошеек "Мастер Шеф" Валерия Матрохина нарезает на большие куски, присыпает мукой, солит, перчит и выкладывает в форму для запекания.
Лук нарезаем полукольцами, морковь – большими кусками. Выкладываем овощи на мясо, также добавляем веточки тимьяна и розмарина, лавровый лист, томатную пасту, чеснок и заливаем бульоном.
Форму победительница "Мастер Шеф" плотно накрывает фольгой и отправляет мясо запекаться при 200 градусах примерно 1,5 часа. После этого фольгу убираем и запекаем еще час-полтора при 180 градусах. В результате количество жидкости должно уменьшиться вполовину, а мясо должно зарумяниться.
Запеченную говядину и морковь "Мастер Шеф" Валерия Матрохина перекладывает на тарелку, а оставшуюся жидкость процеживает через сито, сливает в сотейник и проваривает соус до загущения.
Подать рваную говядину звезда "Мастер Шеф" советует вместе с картофельным пюре, зеленым горошком и соусом.
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