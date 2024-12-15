Даже если раньше у вас не получалось приготовить нежную говядину, которая просто тает во рту, по этому рецепту от победительницы "Мастер Шеф" все обязательно удастся.

Простым рецептом рваной говядины, которая просто тает во рту, поделилась победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина.

Для приготовления рваной говядины "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

говядина (ошеек) ~ 1 кг

1 ст.л. с горкой муки

1 луковица

3-4 небольшие морковки

5-6 зуб. чеснока

4-5 лавровых листов

5 веточек тимьяна

5 веточек розмарина

1 л говяжьего бульона

3 ст.л. томатной пасты

соль и молотый перец

Говяжий ошеек "Мастер Шеф" Валерия Матрохина нарезает на большие куски, присыпает мукой, солит, перчит и выкладывает в форму для запекания.

Лук нарезаем полукольцами, морковь – большими кусками. Выкладываем овощи на мясо, также добавляем веточки тимьяна и розмарина, лавровый лист, томатную пасту, чеснок и заливаем бульоном.

Форму победительница "Мастер Шеф" плотно накрывает фольгой и отправляет мясо запекаться при 200 градусах примерно 1,5 часа. После этого фольгу убираем и запекаем еще час-полтора при 180 градусах. В результате количество жидкости должно уменьшиться вполовину, а мясо должно зарумяниться.

Запеченную говядину и морковь "Мастер Шеф" Валерия Матрохина перекладывает на тарелку, а оставшуюся жидкость процеживает через сито, сливает в сотейник и проваривает соус до загущения.

Подать рваную говядину звезда "Мастер Шеф" советует вместе с картофельным пюре, зеленым горошком и соусом.

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