Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оказал, как приготовить невероятно вкусную, ароматную и сочную запеченную курицу для праздничного стола.

Для маринада на одну целую тушку курицы (примерно 1,8 кг) "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

лимон – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

мед – 1 большая ложка

соль, молотый перец, приправы для курицы (кориандр, паприка, сухой чеснок и томаты, куркума, горчица, пажитник, базилик, укроп) - по вкусу

Курицу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский промывает, удаляет шею и натирает примерно половиной пачки специй с солью. По желанию вместо этого можно предварительно замочить курицу в рассоле (50 г соли на 2 л воды).

К мягкому сливочному маслу добавляем лимонную цедру, измельченные чеснок и розмарин, мед, остальные специи и перемешиваем. Натираем ароматным маслом курицу под кожурой, на грудке и ножках.

Внутрь курицы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский кладет разрезанный лимон, еще немного розмарина и связывает ножки курицы, как на видео, чтобы она хорошо держала форму.

Немного смазываем курицу растительным маслом или остатками сливочного и выкладываем на противень. Для гарнира "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял картофель, батат и лук, смазал их маслом, посыпал специями и положил рядом с курицей.

Отправляем курицу в разогретую до 175 градусов духовку в режиме верх/низ конвекция. У судьи "Мастер Шеф" на запекание ушло 1,5 часа, может понадобиться еще минут 15. Если некоторые части начинают слишком быстро зарумяниваться, прикройте их фольгой.

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