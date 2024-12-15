Правоохранители Черновицкой области разоблачили организатора и его сообщников, которые ввозили в Украину и продавали "гуманитарные" автомобили.

Правоохранители разоблачили преступную схему ввоза автомобилей в Украину как гуманитарную помощь во избежание уплаты акцизного налога и таможенных пошлин.

Подробности сообщили в Нацполиции.

Злоумышленники доставляли транспортные средства по льготной процедуре, а после этого продавали их за наличные деньги гражданским лицам и военным. В результате незаконных действий организаторов был ввезен 21 автомобиль, а сумма неуплаченных таможенных платежей в государственный бюджет составляет 3,5 млн. грн.

В рамках оперативного расследования, проводимого сотрудниками Управления стратегических расследований Нацполиции, было установлено, что организатором схемы является 30-летний гражданин другой страны. Он отвечал за поиск автомобилей в Европейском Союзе и договаривался с их владельцами об условиях продаж. Для реализации преступного плана он привлекал лиц старше 60 лет, забиравших авто и транспортировавших их в Украину.

Автомобили завозились под видом гуманитарной помощи для фиктивных благотворительных фондов, созданных на подставных лиц, что позволяло уклоняться от уплаты обязательных платежей.

Во время одного из продаж правоохранители задержали организатора схемы, когда продавал внедорожник за 6 000 долларов.

Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 204-1 (Контрабанда подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере 1748523 грн. За совершенное ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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