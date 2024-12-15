Украинское законодательство предусматривает дополнительные льготы для пенсионеров, чтобы облегчить жизнь на пенсии.

В 2025 году украинские пенсионеры смогут получить различные формы социальной поддержки, в частности помощь от международных организаций, доплаты к пенсии и другие надбавки.

Стало известно, какие виды помощи будут получать украинские пенсионеры в 2025 году.

Одной из таких форм поддержки есть выплаты от ООН. Эту помощь будут получать пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и пенсии не более 3 250 гривен. Также на доплаты смогут рассчитывать одинокие пенсионеры старше 80 лет.

Кроме того, будет введена социальная пенсия для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

Пенсионный возраст в Украине будет зависеть от существующего страхового стажа:

в 60 лет – при минимум 31 году стажа;

в 63 года - при 21 году стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет стажа. Если стаж меньше 15 лет, пенсионер сможет рассчитывать только на социальную пенсию.

Законодательство также предусматривает дополнительные льготы для пенсионеров, имеющих целью облегчить их жизнь на пенсии. Основные виды помощи включают:

Бесплатный проезд : пенсионеры могут пользоваться льготами на бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта, а также в пригородных электричках.

Юридическая помощь : для пенсионеров предусмотрена бесплатная или значительно удешевленная юридическая поддержка для решения правовых вопросов.

Освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг : часть пенсионеров, особенно из сельской местности или определенных профессий, может быть освобождена от платы за ЖКУ.

Субсидии: пенсионеры могут подать заявку на получение субсидии, что позволит снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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