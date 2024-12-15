Такая норма в Украине определена законодательством и на это отводится один месяц.

Украинцы, у которых есть паспорта-книги, обязаны обновлять фото в документах в определенные возрастные периоды, иначе паспорт станет недействительным.

Об этом напомнила Государственная миграционная служба. Там сообщили, что за несвоевременное обновление может быть наложен штраф.

Согласно действующим правилам, фото в паспортах старого образца (1994) следует обновлять при достижении 25 и 45 лет. Обновить фото или получить новый ID-паспорт нужно в течение 30 дней с момента достижения этих возрастов. В противном случае, согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, применяются следующие санкции:

за первое нарушение - предупреждение;

за повторное нарушение в течение года - штраф от 17 до 51 гривны.

Однако на период военного положения штрафы не налагаются. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1202. Согласно этому постановлению, граждане должны обновить фото в паспортах в течение 30 дней после окончания или отмены военного положения.

Напомним, с 7 октября 2024 г. в Украине вступили в силу новые тарифы на паспортно-миграционные услуги. Обновленные цены выглядят следующим образом:

оформление внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта - 650 грн;

оформление документов для иностранцев и лиц без гражданства (виды на временное или постоянное проживание и другие документы, подтверждающие легальность пребывания) - 1250 грн;

обмен водительского удостоверения — 950 грн;

обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 грн;

проставление апостиля - 650 грн.

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